От двух пристаней отошли навстречу друг к другу 2 катера один катер шёл со скорост??ю 32 км/ч другого 27 км/ч какое расстояние до встречи прошёл каждый катер если расстояние между пристанями 240 км? Помогите плииииз очень надо ...

Математика

От двух пристаней отошли навстречу друг к другу 2 катера один катер шёл со скорост??ю 32 км/ч другого 27 км/ч какое расстояние до встречи прошёл каждый катер если расстояние между пристанями 240 км? Помогите плииииз очень надо завтра сдавать

Автор: Гость