От двух пристаней отошли навстречу друг к другу 2 катера один катер шёл со скорост??ю 32 км/ч другого 27 км/ч какое расстояние до встречи прошёл каждый катер если расстояние между пристанями 240 км? Помогите плииииз очень надо ...

Математика
От двух пристаней отошли навстречу друг к другу 2 катера один катер шёл со скорост??ю 32 км/ч другого 27 км/ч какое расстояние до встречи прошёл каждый катер если расстояние между пристанями 240 км? Помогите плииииз очень надо завтра сдавать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала вычисляем скорость сближения катеров. для этого складываем обе скорости, получаем 32км/ч+28км/ч=60км/ч.дальше делим расстояние между пристанями на скорость сближения: 240/60=4часа.1)32=28=60(кмч) скорость сближения 2)240:60=4(ч) встретятся Ответ:через 4 часа

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