Твір на тему кого ті важаєш справжнім другом

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друзями я вважаю лише дві людини. Хоч я маю і багатьох знайомих, але час і складні ситуації допомогли мені зрозуміти: де дійсно ті люди, які не покинуть у скруті і щиро зможуть порадіти моїм успіхам і досягненням, а де ті, що приятелюють заради власної вигоди або за великої кількості вільного часу. На мою думку, справжній друзі – це ті люди, на яких завжди можно розраховуати. Вони є справжньою опорою в житті. І найголовніше, у дружбі не можна забувати, що якщо ти хочеш мати справжнього друга на все життя, то ти маєш ставитись до нього з повагою, чесністю, добротою і розумінням