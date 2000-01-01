Ребят сделайте кто нибудь кросворд по Поволжью 15-20 слов

Гость: Гость:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Сколько областей в Поволжье. 2. Территория, прилегающая к течению Волги. 3. Город-миллионник. 4. Река Поволжья. 5. Одно из водохранилищ Поволжья. 6. Приток Волги в среднем течении. 7. Столица Чувашской Республики. ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Что поставляет Поволжье. 2.Одна из областей Поволжья в верхней Волге. 3. Минеральные ресурсы Поволжья. 4. В какой части расположен район. 5. Сколько республик в Поволжье. 6. В какой области находится река Вятка. 7. Приток Волги. 8. Национальный состав Поволжья. ТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛЕ. 1. шесть. 2. поволжье. 3. волгоград. 4. волга. 5. саратовское. 6. ока. 7. чувашия. ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. подсолнечник. 2. московская. 3. нефть. 4. восточная. 5. две. 6. кировская. 7. самара. 8. бургуры.