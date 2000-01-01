Внук родился в 2000 году он на 65 лет моложе своего деда, в каком году родился дед?
Математика
Внук родился в 2000 году он на 65 лет моложе своего деда, в каком году родился дед?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000-65=1935, очень просто))
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