Что объединяет всех ребят школьном коллективе Как проявляется школе культура общения Какие правила поведения нужно соблюдать на уроке и на перемене
Окружающий мир
Что объединяет всех ребят школьном коллективе Как проявляется школе культура общения Какие правила поведения нужно соблюдать на уроке и на перемене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке тишина, слушать учителя внимательно не вставать на уроке с места без спроса. на перемене играть но не бегать не драться а просто играть.
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