Найди длину прямоугольника, если известно, что его площадь 4800дм2, а длина 80дм
Математика
Найди длину прямоугольника, если известно, что его площадь 4800дм2, а длина 80дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника - это произведение его длины на ширину. Чтобы найти его ширину нужно площадь разделить на длину. 4800/80=60дм. Ширина 60 дм.
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