Решите систему. 3х+y=10 х^2-y=8

Алгебра
Решите систему. 3х+y=10 х^2-y=8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выводим у: у=10-3х и у=х^2-8. Приравниваем: 10-3х=х^2-8; х^2+3х-18=0; Д=81; х1=-3+9/2=3 и х2=-3-9/2=-6. Ответ: -6;3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньг...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. 2а
Ответить
Қазақ тiлi
Вот там на вверху есть остальные ответы
Ответить
Английский язык
Напишите пожалуйста , не очень сложный краткий текст . О игрушках которые были ра??ьше (например неволяшка , юла ,машинки , лошадь- качалка )
Ответить
Математика
Скорость лисы меньше зайца на 6,7 м/с а скорость беркута больше скорости зайца на 19,4 м/с найдите скорость беркута если скорость лисы равна 10 м/с
Ответить