Решите систему. 3х+y=10 х^2-y=8
Алгебра
Решите систему. 3х+y=10 х^2-y=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выводим у: у=10-3х и у=х^2-8. Приравниваем: 10-3х=х^2-8; х^2+3х-18=0; Д=81; х1=-3+9/2=3 и х2=-3-9/2=-6. Ответ: -6;3.
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