ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньги купил 5 одинаковых цветных карандашей. Сколько стоил один карандаш?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньги купил 5 одинаковых цветных карандашей. Сколько стоил один карандаш?

Автор: Гость