ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньги купил 5 одинаковых цветных карандашей. Сколько стоил один карандаш?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньги купил 5 одинаковых цветных карандашей. Сколько стоил один карандаш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,20:6=0,2 (1/6); 1,20-0,2=1 (осталось); 1:5 =0,2 Ответ 0,2 один карандаш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Қазақ тiлi
Английский язык
Напишите пожалуйста , не очень сложный краткий текст . О игрушках которые были ра??ьше (например неволяшка , юла ,машинки , лошадь- качалка )
Математика
Скорость лисы меньше зайца на 6,7 м/с а скорость беркута больше скорости зайца на 19,4 м/с найдите скорость беркута если скорость лисы равна 10 м/с
Русский язык