ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньги купил 5 одинаковых цветных карандашей. Сколько стоил один карандаш?

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! У Айвара было 1,20 лата. Одна шестая (дробью) этой суммы он истратил на мороженое, а на все оставшиеся деньги купил 5 одинаковых цветных карандашей. Сколько стоил один карандаш?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,20:6=0,2 (1/6); 1,20-0,2=1 (осталось); 1:5 =0,2 Ответ 0,2 один карандаш
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