Вот там на вверху есть остальные ответы

Қазақ тiлi
Вот там на вверху есть остальные ответы
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Автор: Гость
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Гость:
Все есть в учебнике ))......................
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