Помогите пожалуйста с историей- Многие народы имели разные этнонимы. Напишите, к??к ещё называли следующие племена: Кыпчаки ... ... Ойраты ... ... Ногаи ... Теле ... Яньмо ... Завершить предложение: Хан Могулистана Есен...

История

Помогите пожалуйста с историей- Многие народы имели разные этнонимы. Напишите, к??к ещё называли следующие племена: Кыпчаки ... ... Ойраты ... ... Ногаи ... Теле ... Яньмо ... Завершить предложение: Хан Могулистана Есен-Буга "благосклонно и с почестями принял августейших царевичей и предоставил им западную часть Могулистана", так как: 1 2 3

Автор: Гость