Помогите пожалуйста с историей- Многие народы имели разные этнонимы. Напишите, к??к ещё называли следующие племена: Кыпчаки ... ... Ойраты ... ... Ногаи ... Теле ... Яньмо ... Завершить предложение: Хан Могулистана Есен...
История
Помогите пожалуйста с историей- Многие народы имели разные этнонимы. Напишите, к??к ещё называли следующие племена: Кыпчаки ... ... Ойраты ... ... Ногаи ... Теле ... Яньмо ... Завершить предложение: Хан Могулистана Есен-Буга "благосклонно и с почестями принял августейших царевичей и предоставил им западную часть Могулистана", так как: 1 2 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кыпчаки - половцы. Ойраты - калмыками, элюты, джунгары, зюнгары, зенгорцы. Ногаи - ногайлар, Теле - динлины, чилэ, гаочэ
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