Камень бросили вертикально вверх со скоростью 12 метров в секунду. Определите на к??кой высоте его кинетическая энергия уменьшится в 2 раза.
Физика
Камень бросили вертикально вверх со скоростью 12 метров в секунду. Определите на к??кой высоте его кинетическая энергия уменьшится в 2 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=12 м/с E2=E0/2 h- ? по закону сохранения энергии Eo=Eo/2 +m*g*h m*Vo^2/4=m*g*h h=Vo^2/4*g=144/40=3,6 м
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