Камень бросили вертикально вверх со скоростью 12 метров в секунду. Определите на к??кой высоте его кинетическая энергия уменьшится в 2 раза.

Физика

Камень бросили вертикально вверх со скоростью 12 метров в секунду. Определите на к??кой высоте его кинетическая энергия уменьшится в 2 раза.

Автор: Гость