Составить 10 вопросов на тему органы чувств и регуляция деятельности организма
Биология
Составить 10 вопросов на тему органы чувств и регуляция деятельности организма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие есть органы чувств, чем они нам помогают, какие функции у них, для чего они полезны ,зачем они нам нужны, как они вооздействуют на людей, что может привести к сожжению вкусовых рецептеров , какие побочные еффекты когда сжог вкусовые рецептеры, что бы мы делали если бы у нас небыло вкусовых рецептеров , у кого есть органы чувст
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Заполнить таблицу реформы Ивана IV Реформируемые сферы Преобразования Значение Гос управление Местное управление Судебная власть Фина...
Математика
Физика
Камень бросили вертикально вверх со скоростью 12 метров в секунду. Определите на к??кой высоте его кинетическая энергия уменьшится в 2 раза.
История
Помогите пожалуйста с историей- Многие народы имели разные этнонимы. Напишите, к??к ещё называли следующие племена: Кыпчаки ... ... Ойраты .....