Составить 10 вопросов на тему органы чувств и регуляция деятельности организма

Биология
Составить 10 вопросов на тему органы чувств и регуляция деятельности организма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие есть органы чувств, чем они нам помогают, какие функции у них,  для чего они полезны ,зачем они нам нужны, как они вооздействуют на людей, что может привести к сожжению вкусовых рецептеров , какие побочные еффекты когда сжог вкусовые рецептеры, что бы мы делали если бы  у нас небыло вкусовых рецептеров , у кого есть органы чувст
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