Составить 10 вопросов на тему органы чувств и регуляция деятельности организма

Гость: Гость:

Какие есть органы чувств, чем они нам помогают, какие функции у них, для чего они полезны ,зачем они нам нужны, как они вооздействуют на людей, что может привести к сожжению вкусовых рецептеров , какие побочные еффекты когда сжог вкусовые рецептеры, что бы мы делали если бы у нас небыло вкусовых рецептеров , у кого есть органы чувст