Заполнить таблицу реформы Ивана IV Реформируемые сферы Преобразования Значение Гос управление Местное управление Судебная власть Финансовая система и налоги Вооруженные силы

История
Заполнить таблицу реформы Ивана IV Реформируемые сферы Преобразования Значение Гос управление Местное управление Судебная власть Финансовая система и налоги Вооруженные силы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гос:втрое расширил боярскую думу местное:центр  местное управление- кормления отменены. вместо этого были выбраны люди из дворянства. окончательно сложилась система приказов во главе с боярами и дьяками (посольский приказ- внешн. политика, разрядный приказ-о дворянском войске, поместный приказ-условное предоставление земель служивым людям) суд.: в 1550 г был принят новый "Судебник", по которому  крестьян запрещалось превращать в холопов вооруж.: вводились новые воинские части (стрелецкие полки), т.н.  царская гвардия. устанавливался новый порядок призыва на службу:чем больше земель давалось, тем больше  воинов должен предоставить помещик. фин.: церковь должна была платить налоги со своих земель
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