Заполнить таблицу реформы Ивана IV Реформируемые сферы Преобразования Значение Гос управление Местное управление Судебная власть Финансовая система и налоги Вооруженные силы

Гость: Гость:

Гос:втрое расширил боярскую думу местное:центр местное управление- кормления отменены. вместо этого были выбраны люди из дворянства. окончательно сложилась система приказов во главе с боярами и дьяками (посольский приказ- внешн. политика, разрядный приказ-о дворянском войске, поместный приказ-условное предоставление земель служивым людям) суд.: в 1550 г был принят новый "Судебник", по которому крестьян запрещалось превращать в холопов вооруж.: вводились новые воинские части (стрелецкие полки), т.н. царская гвардия. устанавливался новый порядок призыва на службу:чем больше земель давалось, тем больше воинов должен предоставить помещик. фин.: церковь должна была платить налоги со своих земель