Что такое перекачка мозгов? Где и когда наблюдалось подобное явление

Обществознание
Что такое перекачка мозгов? Где и когда наблюдалось подобное явление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перекачка мозгов это когда из оджного черепа мозг пересаживают в другой череп и так наоборот такое происходило в опытах
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