5 задание не пойму как делать???

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Возьмем любые десятичные дроби - 123,45 и 1,2345 123,45×1,2345=152,39902 теперь изменим их, как написанно в условии - 1,2345 и 1234,5 1,2345×1234,5=1523,9902 теперь сравниваем 1523,9902:152,39902=10 Ответ : произведение двух десятичных дробей увеличилось в 10 раз