Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножить на высоту с! Помогите пожалуйста!!!
Математика
Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножить на высоту с! Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6*8*4=192 вот так поверь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Что объединяет всех ребят школьном коллективе Как проявляется школе культура общения Какие правила поведения нужно соблюдать на уроке и на перемене
Русский язык
Физика