Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножить на высоту с! Помогите пожалуйста!!!

Математика

Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножить на высоту с! Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость