Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножить на высоту с! Помогите пожалуйста!!!

Математика
Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножить на высоту с! Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6*8*4=192 вот так поверь
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