Проскланять словасочетание сорок девять
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Проскланять словасочетание сорок девять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. есть Сорок девять В.п. виню Сорок девять Д.п даю Сорока девяти Р.п. нет Сорока девяти Т.п. творю Сорока девятью П.п. говорю о сорока девяти
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