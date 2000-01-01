Прочитай распространи предложения составь с предложениями текст напеши найди и подчеркни грамотическую основу наступила весна . цветет черемуха. растет трава .налелись бутоны
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Прочитай распространи предложения составь с предложениями текст напеши найди и подчеркни грамотическую основу наступила весна . цветет черемуха. растет трава .налелись бутоны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила долгожданная весна. Подлежащее весна, сказуемое наступила. Цветёт душистая черёмуха. Подлежащее черёмуха, сказуемое цветёт. Растёт сочная трава. Подлежащее растёт, сказуемое растёт. Налились бутоны цветов.
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