Прочитай распространи предложения составь с предложениями текст напеши найди и подчеркни грамотическую основу наступила весна . цветет черемуха. растет трава .налелись бутоны

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Прочитай распространи предложения составь с предложениями текст напеши найди и подчеркни грамотическую основу наступила весна . цветет черемуха. растет трава .налелись бутоны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила долгожданная весна. Подлежащее весна, сказуемое наступила. Цветёт душистая черёмуха. Подлежащее черёмуха, сказуемое цветёт. Растёт сочная трава. Подлежащее растёт, сказуемое растёт. Налились бутоны цветов.
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