Собственная скорость лодки 10,5 км/ч. Скорость течения реки 3,7 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и против течения.
Математика
Собственная скорость лодки 10,5 км/ч. Скорость течения реки 3,7 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и против течения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За течением 14.2км/ч против течения 6.8км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67
Математика
Математика
Чему равен объём прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 25см в квадрате, а высота 2дм?