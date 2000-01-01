Собственная скорость лодки 10,5 км/ч. Скорость течения реки 3,7 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и против течения.

Математика

Собственная скорость лодки 10,5 км/ч. Скорость течения реки 3,7 км/ч. Найдите скорость лодки по течению и против течения.

Автор: Гость