Мини-сочинение "Роль велосипедов в жизни человека"
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Мини-сочинение "Роль велосипедов в жизни человека"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА - ЗНАЧИМА . ВЕДЬ ЧЕЛОВЕКУ НАДО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТО ЧЕЛОВЕКУ ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ А НА ВЕЛОСИПЕДЕ ДОБРАТЬСЯ МОЖНО БЫСТРЕЕ И НОГИ БУДУТ БОЛЕТЬ МЕНЬШЕ.ВЕЛОСИПЕД- ЭТО ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕДЬ ДЛЯ НЕГО И ТОПЛИВА НЕ НАДО.
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