Мини-сочинение "Роль велосипедов в жизни человека"

Гость: Гость:

РОЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА - ЗНАЧИМА . ВЕДЬ ЧЕЛОВЕКУ НАДО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТО ЧЕЛОВЕКУ ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ А НА ВЕЛОСИПЕДЕ ДОБРАТЬСЯ МОЖНО БЫСТРЕЕ И НОГИ БУДУТ БОЛЕТЬ МЕНЬШЕ.ВЕЛОСИПЕД- ЭТО ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕДЬ ДЛЯ НЕГО И ТОПЛИВА НЕ НАДО.