Составить пять словосочетаний с именем существительными в разных падежах

Русский язык
Составить пять словосочетаний с именем существительными в разных падежах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аккуратная девочка,аккуратной девочки,аккуратной девочке,( о ) аккуратной девочке,аккуратной девочкой.
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