Как переводится слово cooker
Английский язык
Как переводится слово cooker
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cooker переводится по-разному: печь, плита, человек, который готовит
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