Две чашки и два кувшина весят столько,сколько 14 блюдец. Один кувшин весит столько, сколько одна чашка и одно блюдце. Сколько блюдец уравновесят кувшин?

Математика
Две чашки и два кувшина весят столько,сколько 14 блюдец. Один кувшин весит столько, сколько одна чашка и одно блюдце. Сколько блюдец уравновесят кувшин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чашка - x  кувшин - y блюдце - z (Две чашки и два кувшина весят столько,сколько 14 блюдец.) 2x+2y=14z  x+y=7z Один кувшин весит столько, сколько одна чашка и одно блюдце. y=x+z x+x+z=7z 2x=6z x=3z y=3z+z y=4z 4 блюдца уравновесят кувшин
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