Помогите пожалуйста , запутался. Заранее спасибо.
Русский язык
Помогите пожалуйста , запутался. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущетвительные еще хозяйку, речки и пригорка то что обведено в кружок это одушевленное так как это животное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Кровь-жидкая среда нашего организма. Они переносит вещества от различных органов к каждой клетке организма. От каких органов несёт кровь питательны...
Математика
Две чашки и два кувшина весят столько,сколько 14 блюдец. Один кувшин весит столько, сколько одна чашка и одно блюдце. Сколько блюдец уравновесят ку...