Кровь-жидкая среда нашего организма. Они переносит вещества от различных органов к каждой клетке организма. От каких органов несёт кровь питательные вещества и кислород к клеткам?

Окружающий мир
Кровь-жидкая среда нашего организма. Они переносит вещества от различных органов к каждой клетке организма. От каких органов несёт кровь питательные вещества и кислород к клеткам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь переносит питательные вещества и кислород из лёгких,а потом обратно в лёгкие несёт углекислый газ.
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