Кровь-жидкая среда нашего организма. Они переносит вещества от различных органов к каждой клетке организма. От каких органов несёт кровь питательные вещества и кислород к клеткам?

Окружающий мир

Кровь-жидкая среда нашего организма. Они переносит вещества от различных органов к каждой клетке организма. От каких органов несёт кровь питательные вещества и кислород к клеткам?

Автор: Гость