Отгадай слова по их определению. Запиши. Подчеркни в словах сочинение жи. Придумай и запиши своё определение к слову,имеющему сочетание жи. 1 Жвачное животное с очень длиной шеей и длинныйми ногами. 2. Зимний вид спорта и любим...

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Отгадай слова по их определению. Запиши. Подчеркни в словах сочинение жи. Придумай и запиши своё определение к слову,имеющему сочетание жи. 1 Жвачное животное с очень длиной шеей и длинныйми ногами. 2. Зимний вид спорта и любимое развлечение детей. 3. Какие животные носят еду на спине?

Автор: Гость