Придумайте фразеологиз который можно нарисовать ,кроме золотые руки оригинальны?? придумайте
Русский язык
Придумайте фразеологиз который можно нарисовать ,кроме золотые руки оригинальны?? придумайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черепашьим шагом, до корней волос, как раба в воде, набрал в рот воды,от корки до корки
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