Открытка пожелание школе на день рождения

Гость: Гость:

Школа, спасибо тебе, за то, что для меня всегда открыты твои двери. Сдесь, наши учителя, нам формулы жизни доводят. и приучают до ученья, и много примеров приводят. Сидят, за партой моей, наилучшие друзья в целом свете. Мы вместе уже (...) лет, и за это время мы столько всего увидели. И в радости, и в горе. Спасибо тебе! С (...)-летием.