Открытка пожелание школе на день рождения

Литература
Открытка пожелание школе на день рождения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа, спасибо тебе, за то, что для меня всегда открыты твои двери. Сдесь, наши учителя, нам формулы жизни доводят. и приучают до ученья, и много примеров приводят. Сидят, за партой моей, наилучшие друзья в целом свете. Мы вместе уже (...) лет, и за это время мы столько всего увидели. И в радости, и в горе. Спасибо тебе! С (...)-летием.
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