Отметь на моделях под картинками согласные звуки укажи на звонкость глухость зап??ши проверочное слово потом проверяемое .Выдели корень !помогите срочно нужно

Русский язык
Отметь на моделях под картинками согласные звуки укажи на звонкость глухость зап??ши проверочное слово потом проверяемое .Выдели корень !помогите срочно нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 р- звонк, б- звонк, з- звонк  арбузы-арбуз д-звонк, б- звонк дубы-дуб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пж, упростите выражение 3/x-3-x+15/x2-9-2/x
Ответить
Математика
(x+y):(m+3) помощь нужна
Ответить
Русский язык
Сообщение о жаргонизмах
Ответить
Физика
Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался а...
Ответить
Алгебра
Найдите произведение чисел 0.456+-0.0005 и 3. 35+-0.005 и относительну погрешность произведения
Ответить