Отметь на моделях под картинками согласные звуки укажи на звонкость глухость зап??ши проверочное слово потом проверяемое .Выдели корень !помогите срочно нужно

Русский язык

Отметь на моделях под картинками согласные звуки укажи на звонкость глухость зап??ши проверочное слово потом проверяемое .Выдели корень !помогите срочно нужно

Автор: Гость