Отметь на моделях под картинками согласные звуки укажи на звонкость глухость зап??ши проверочное слово потом проверяемое .Выдели корень !помогите срочно нужно
Русский язык
Отметь на моделях под картинками согласные звуки укажи на звонкость глухость зап??ши проверочное слово потом проверяемое .Выдели корень !помогите срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р- звонк, б- звонк, з- звонк арбузы-арбуз д-звонк, б- звонк дубы-дуб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Физика
Физика(( Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скоростью 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался а...