Отметь словосочетание, в котором прилагательное написано правильно. 1аккуратняя девочка 2об умелом мастере 3о ловкам спортсмене 4прежнию подругу В каких словосочетаниях нужно вставить в окончания только букву е? 1в платоч...
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Отметь словосочетание, в котором прилагательное написано правильно. 1аккуратняя девочка 2об умелом мастере 3о ловкам спортсмене 4прежнию подругу В каких словосочетаниях нужно вставить в окончания только букву е? 1в платочк ... Маш ... 2в кружк ... с ча ...м 3на вазочк ... с птиц ...й 4о школ ... живопис ...
Ответ(ы):
Гость:
Правильно записано второе словосочетание. Во втором и третьем словосочетании нужно вставить только букву е
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