Какую жизненную программу создал для себя Чехов?

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Чехов Антон Павлович родился в Таганроге. Дед его был по происхождению крепостным, но выкупил волю для себя и своей семьи и служил после этого управляющим имением (некоторые черты его образа отражены в персонаже Фирсе из "Вишневого сада"). Отец Антона Павловича владел бакалейной лавкой, однако отличался неумением вести хозяйственные дела, непрактичностью. В его характере соединилось многое: передавшаяся детям художественная одаренность (Павел Георгиевич неплохо рисовал, а также увлекался музыкой, играл на скрипке, любил церковное пение) с властностью и деспотичностью по отношению к близким и окружающим. Чехов, вспоминая о детстве, писал Александру, своему старшему брату, в 1883 году о том, что детство было отравлено ужасами. Семейный деспотизм и наказания выработали в Чехове неприятие насилия и несправедливости, стремление к независимости, обостренное чувство собственного достоинства. -