Найдите значение выражения: 1 5/12: (-5/6+ 2/3) Расписать по действиям
Математика
Найдите значение выражения: 1 5/12: (-5/6+ 2/3) Расписать по действиям
Ответ(ы):
Гость:
1) Находим сумму в скобках -5/6 + 2/3 = -5/6 + 4/6 = -1/6 2) Переводим смешанную дробь в неправильную 1 5/12 = (12+5)/12 = 17/12 3) Делим 17/12 : (-1/6) = -17/12*6 = -17/2 = -8,5
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