Мое хобби музыка. Сочинение

Гость: Гость:

Музыка это мое все. Я думаю, что это одна из самых важных вещей в моей жизни. Вы знаете, - человек может `т жить без музыки - так же, как цветок без солнца. Не каждый может найти что-то красивое в вещах, которые кажутся странно, ужасно и безобразно в некотором роде. Мой любимый вид музыки Hevy металл, и не все могут слушать. Но для меня это лучшая музыка. Несколько лет назад, как раз около трех или четырех, моя любимая музыка рэп. Я любил слушать его и быть рэпером - широкие джинсы, длинные футболки и блестящие цепи, вы знаете. Но потом я начал чувствовать себя довольно boringabout ней - мне просто нужно было что-то действительно свежее.