Вычислите: 1) ( 3 1/3+5 /1/6)×2/5-2 3/4:(1 1/2-2/5)=. 2) 3 1/3×2 2/5×(2-4 8/15×3/17).
Математика
Вычислите: 1) ( 3 1/3+5 /1/6)×2/5-2 3/4:(1 1/2-2/5)=. 2) 3 1/3×2 2/5×(2-4 8/15×3/17).
Ответ(ы):
Гость:
1)10/3+31/6=20+31/6=51/6 2)51/6•2/5=51/15 3)3/2-3/5=15-4/10=11/10 4)11/4•10/11=5/2 5)51/15-51/2=51/6=8,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Пребывание значительной части народа внн страны происхождения называется: А)эмиграция Б)автономия В)диаспора Г)колонизация
Математика
Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?
Қазақ тiлi