Модуль числа минус одна целая две седьмых умножить на модуль числа 4 целых две тре??ьих
Математика
Модуль числа минус одна целая две седьмых умножить на модуль числа 4 целых две тре??ьих
Ответ(ы):
Гость:
4 так как модуль всегда положительный значит перемножаем положительные числа одна целая две седьмых=девять седьмых; 4 целых две третьих=14 третьих проводим сокращение и получаем в числителе 2*2 а в знаменателе 1 значит ответ 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Пребывание значительной части народа внн страны происхождения называется: А)эмиграция Б)автономия В)диаспора Г)колонизация
Математика
Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?
Қазақ тiлi