Модуль числа минус одна целая две седьмых умножить на модуль числа 4 целых две тре??ьих

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4 так как модуль всегда положительный значит перемножаем положительные числа одна целая две седьмых=девять седьмых; 4 целых две третьих=14 третьих проводим сокращение и получаем в числителе 2*2 а в знаменателе 1 значит ответ 4