Пребывание значительной части народа внн страны происхождения называется: А)эмиграция Б)автономия В)диаспора Г)колонизация

Обществознание
Пребывание значительной части народа внн страны происхождения называется: А)эмиграция Б)автономия В)диаспора Г)колонизация
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Гость:
Под буквой В Диаспора
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