Скорость течения реки 5 км/ч.На путь между пристанями по течению реки судно тратит 3 ч,а на обратный путь 4,5 ч.Какова скорость судна в стоячей воде.
Математика
Скорость течения реки 5 км/ч.На путь между пристанями по течению реки судно тратит 3 ч,а на обратный путь 4,5 ч.Какова скорость судна в стоячей воде.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть собственная скорость судна = х(км/ч), тогда скорость судна по течению = (х + 5) км/ч, Скорость судна против течения = (х - 5) км/ч Путь по течению = 3(х + 5) км = (3х + 15) км Путь против течения= 4,5(х - 5) = (4,5х - 22,5) км Составим уравнение: 3х + 15 = 4,5х - 22,5 3х - 4,5х = - 22,5 - 15 - 1,5х = - 37,5 х = 25 Ответ: 25км/ч - собственная скорость судна.
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