Помогите срочно нужно!!!! Часть 1. Выбрать один верный ответ: 1.Насекомые относятся к подтипу: а) хелицеровые; б) жабродышащие; в) трахейные; г) членистоногие. 2. Среди насекомых не имеют крыльев: а) мухи и комары; б) ...

Биология

Помогите срочно нужно!!!! Часть 1. Выбрать один верный ответ: 1.Насекомые относятся к подтипу: а) хелицеровые; б) жабродышащие; в) трахейные; г) членистоногие. 2. Среди насекомых не имеют крыльев: а) мухи и комары; б) жуки и саранча; в) бабочки и пчелы; г) блохи и постельные клопы. 3. Некрофагом по типу питания является: а) жук навозник; б) жук могильщик; в) жук колорадский; г) божья коровка 4. Не имеет колюще-сосущего ротового аппарата: а) комар; б) бабочка лимонница; в) клоп; г) тля. 5. Взрослый овод питается: а) нектаром; б) кровью теплокровных животных; в) другими насекомыми; г) ничем не питается. Часть 2 выбрать несколько верных вариантов ответа: 1.Комнатная муха – это животное: а) с грызущим ротовым аппаратом; б) слизывающее пищу; в) с одной парой крыльев (вторая превращена в жужальца); г) имеющее развитие с неполным превращением; д) паразит. Часть 3 Дать краткий ответ 1.Какие насекомые останавливали поезда? Ответ: ___________________________________________________________________ 2. Сколько глаз у мухи? Ответ: _______________________________________ 3. Как муравьи через канавы и ручьи перебираются? Ответ: ____________________________________________________________________-___ 4. Это животное — тяжеловес в мире насекомых. Оно может переносить груз в 850 раз тяжелее собственного веса. Если бы это насекомое было человеком, то могло бы поднимать 60 тонн. Кто это? Ответ: _____________________________________ 5. Какое насекомое на Руси зовется запечным соловьем? Ответ: ___________________ 6. Название какого насекомого переводитсяс немецкого как «поющая кобылка»? Ответ: _______________ 7. Какая бабочка своим внешним видом очень напоминает осу? Ответ: _________________ 8. Какие насекомые являются ближайшими родственниками термитов, иногда неверно именуемых «белыми муравьями»? Ответ:__________________________________________ 9. Красотка-девушка, стрелка вооруженная, дедка желтоногий – кто это? Ответ:____________ 10. Личинкой какого насекомого является столь любимый рыболовами и аквариумистами мотыль? Ответ:_________________________________________________________________ 11. Кого великий ученый Жан Анри Фабр назвал «насекомым в бархатистом траурном платье»? Ответ______________________________________________________ 12. Где у саранчи располагаются уши? Ответ:___________________________ 13. Какое насекомое в Древнем Египте считалось символом солнца и мира? Ответ:______________________________________________________ 14. Черепашка Соссюра – кто это? Ответ:___________________________________ 15. Личинки какого насекомого, не имея крыльев,в период миграции «пешком» могут проходить до30 км, наиболее охотно двигаясь против ветра? Ответ:____________________________________ Часть 4 Исторические факты о насекомых. Дайте обоснованный ответ 1.И.А. Крылов, используя сюжеты древнегреческих басен Эзопа и переводя французского баснописца Лафонтена, допустил ошибку в переводе одной из басен. А так как он был не силен в энтомологии, ошибка так и не была исправлена. О каком насекомом идет речь и в чем заключается ошибка? Ответ:__________________________________________________________________________ 2. В XIX в. в Англии процветал очень интересный бизнес. Большое количество частных фирм скупало по всей Европе жуков-навозников и экспортировало их в Австралию. Чем можно объяснить такой повышенный интерес австралийцев к этим насекомым? Ответ:______________________________________________________________________________________ 3. Рой пчел, вылетевший из улья, поместили в дупло дерева. Пчелы выжили, построили соты и начали выращивать потомство. Тутовый шелкопряд, переселенный в природные условия, погиб. В чем причина? Ответ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Если голодную муху поднести к раствору сахара так, чтобы она коснулась его лапками, то у нее выдвинется хоботок для сосания. Когда же раствор сахара заменяют водой, муха никак не реагирует. Почему? Ответ: ______________________________________________________________________________ 5. Эта кровососущая африканская муха считается самой опасной среди представителей семейства настоящих мух, т.к. является переносчиком трипаносом – возбудителей смертельной для человека сонной болезни. В Африке эту муху называют глоссиной. Под каким названием ее знаем мы? Ответ:______________

Автор: Гость