Как вы считаете, почему немногочисленным отрядом конкистадоров удалось подчинит?? развитые государства майя, ацтеков и инков?
История
Как вы считаете, почему немногочисленным отрядом конкистадоров удалось подчинит?? развитые государства майя, ацтеков и инков?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что конскистадоры были вооружены и бронированы, да и болезьни принесли и все передохли:-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите мне пожалуйста , Алгебра. Дана функция y=8-1/7x Заполните таблицу. ________________________________________ x 〡14〡 〡-1.4〡 〡 y...
Химия
Математика
МОНОЦЫКЛИСТУ НУЖНО ПРОЕХАТЬ 800КМ ОН ПРОЕХАЛ 500 КМ ПО ШОССЕ А ОСТАЛЬНОЙ ПУТЬ ПРОДЕЛ??Л ПО ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГЕ СО СКОРОСТЬЮ 50 КМ Ч МОНОЦЫКЛИСТ ЕХАЛ...
Русский язык