Как вы считаете, почему немногочисленным отрядом конкистадоров удалось подчинит?? развитые государства майя, ацтеков и инков?

История
Как вы считаете, почему немногочисленным отрядом конкистадоров удалось подчинит?? развитые государства майя, ацтеков и инков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что конскистадоры были вооружены и бронированы, да и болезьни принесли и все передохли:-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите мне пожалуйста , Алгебра. Дана функция y=8-1/7x Заполните таблицу. ________________________________________ x 〡14〡 〡-1.4〡 〡 y...
Ответить
География
Сравни состав атмосферы разных планет. Сделай вывод. помогите пожалуйста!
Ответить
Химия
Назовите соединение которое образует при взаимодействии уксусной кислоты с магн??ем оксидом
Ответить
Математика
МОНОЦЫКЛИСТУ НУЖНО ПРОЕХАТЬ 800КМ ОН ПРОЕХАЛ 500 КМ ПО ШОССЕ А ОСТАЛЬНОЙ ПУТЬ ПРОДЕЛ??Л ПО ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГЕ СО СКОРОСТЬЮ 50 КМ Ч МОНОЦЫКЛИСТ ЕХАЛ...
Ответить
Русский язык
Производящее слово слова голодный
Ответить