Назовите соединение которое образует при взаимодействии уксусной кислоты с магн??ем оксидом
Химия
Назовите соединение которое образует при взаимодействии уксусной кислоты с магн??ем оксидом
Ответ(ы):
Гость:
Ацетат магния 2CH3COOH + MgO = (CH3COO)2Mg + H2O
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