Какую роль выполняют воздушные мешки у птиц?
Биология
Какую роль выполняют воздушные мешки у птиц?
Ответ(ы):
Гость:
Из-за наличия воздушных мешочков,птица принимает кислород как при дыхании,так и при выдыхании
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