Какую роль выполняют воздушные мешки у птиц?

Биология
Какую роль выполняют воздушные мешки у птиц?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из-за наличия воздушных мешочков,птица принимает кислород как при дыхании,так и при выдыхании
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя первый пример в каждом столбике запиши еще два примера: 1) 54:6=9, 6*9= , 54:9= , 2) 28:7=# , #7* =# , # :4=#, 3) 63:9= #, #*#= #, #:#=#....
Ответить
Математика
Задачи Вычисли и запиши ответ теплоход и катер одновременно отправились навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние от одной пристани до другой ...
Ответить
Другие предметы
Характеристика друзей поллианни
Ответить
Литература
Твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами" поможіть пліззз
Ответить
География
Что находится на координатах: 1. 27 с.ш. 87 в. д. 2.6 с.ш. 61 з.д. 3. 17 ю.ш. 48 з.д. 4. 62 с.ш. 129 ??.д. 5. 31 с.ш. 56 в.д.
Ответить