Характеристика друзей поллианни
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Характеристика друзей поллианни
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Милая и веселая одиннадцатилетняя девочка, которая живет со своей тетей. Поллианна оптимистка, она умеет радоваться жизни и учит этому окружающих. Благодаря ей многие (в том числе и ее тетя Полли) взглянули на жизнь с другой стороны, научились так же искренне радоваться всем тем мелочам, которые их окружают: солнышку, улыбке, теплым словам...
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