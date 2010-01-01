Условия Ништадского мира (1721 год) Даю 15 баллов , если кратко и понятно ;)
История
Условия Ништадского мира (1721 год) Даю 15 баллов , если кратко и понятно ;)
Ответ(ы):
Гость:
1) Россия получала территории Прибалтики (Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия), часть Карелии и выход в Балтийское море. 2) Россия обязывалась уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию. Пожалуйста
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