Прошу объясните,а то не понимаю как решать а завтра контрольная!!!! Даны три натура??ьных числа первое из которых на 7 меньше второго а третье на 7 больше второго.Известно что утроенный квадрат второго числа на 249 больше произ...

Алгебра

Прошу объясните,а то не понимаю как решать а завтра контрольная!!!! Даны три натура??ьных числа первое из которых на 7 меньше второго а третье на 7 больше второго.Известно что утроенный квадрат второго числа на 249 больше произведения двух других.Найти эти числа.

Автор: Гость