Прошу объясните,а то не понимаю как решать а завтра контрольная!!!! Даны три натура??ьных числа первое из которых на 7 меньше второго а третье на 7 больше второго.Известно что утроенный квадрат второго числа на 249 больше произ...
Алгебра
Прошу объясните,а то не понимаю как решать а завтра контрольная!!!! Даны три натура??ьных числа первое из которых на 7 меньше второго а третье на 7 больше второго.Известно что утроенный квадрат второго числа на 249 больше произведения двух других.Найти эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть второе число х тогда первое число х-7 третье число х+7 утроенный квадрат второго числа это 3х² произведение двух других чисел это (х-7)(х+7) составим уравнение 3х²-(х-7)(х+7)=249 3х²-х²+49=249 2х²=200 х²=100 х=10 (числа натуральные, второй корень -10 не нужен) 10 это второе число первое число равно 10-7=3 третье число равно 10+7=17 ответ: 3; 10; 17
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