У речке на пригорке чья-то норка. Зовут хозяйку тоже норка. Обведите в кружок одушевленные имена существительные
Русский язык
У речке на пригорке чья-то норка. Зовут хозяйку тоже норка. Обведите в кружок одушевленные имена существительные
Ответ(ы):
Гость:
Во втором предложении там нужно обвести слово норка.Потомучто в 1-ом предложении там говорится про норку 9это дом где живёт сама хозяйка норка).
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