Помогите решить задачу на периметр
Математика
Помогите решить задачу на периметр
Ответ(ы):
Гость:
Периметр-это сумма длин всех сторон, значит Р=5+4+3+2+2+6=22 клетки 22*16=352 см Может быть так, хотя я немного сомневаюсь
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