На планете земля живут маленькие невидимые человечки.Они во всём похожи на людей,??о все величины в их мире отличаются от наших. рост человечка 17см рост человека 1м 70см вес 70грамм вес человека 70кг живут человечки 1 час ...

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На планете земля живут маленькие невидимые человечки.Они во всём похожи на людей,??о все величины в их мире отличаются от наших. рост человечка 17см рост человека 1м 70см вес 70грамм вес человека 70кг живут человечки 1 час человек живёт 60 лет ответьте на вопрос: средняя продолжительность стадии гусеницы составляет 20 дней.За это время на Земле сменяется ??? поколений человечков.Если средняя продолжительность жизни человека равна 60 годам,то какое число поколений людей сменяется на Земле за ??? лет. Дам 20 баллов

Автор: Гость