Напиши мини сочинение как я помогаю окружающем

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Напиши мини сочинение как я помогаю окружающем
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как я отношусь к окружающим Когда я вижу точто комуто нужна моя помощь я подбегаю и спрашеваю что случилось? Вам помочь? Мне ответели да помогите.Достать котёнкм с дерева на большой высоте. Но я смелый и готов помочь чтобы люди и дети знали точто мы не ленивые а готовы рисковать раде своей жизни.
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