Напиши мини сочинение как я помогаю окружающем

Гость: Гость:

Как я отношусь к окружающим Когда я вижу точто комуто нужна моя помощь я подбегаю и спрашеваю что случилось? Вам помочь? Мне ответели да помогите.Достать котёнкм с дерева на большой высоте. Но я смелый и готов помочь чтобы люди и дети знали точто мы не ленивые а готовы рисковать раде своей жизни.