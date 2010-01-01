Пожалуйста Решите выражения по действиям ! 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7) Срочно надо

Математика

Пожалуйста Решите выражения по действиям ! 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7) Срочно надо

Автор: Гость