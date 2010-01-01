Пожалуйста Решите выражения по действиям ! 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7) Срочно надо
Математика
Пожалуйста Решите выражения по действиям ! 28,3+(-1,8+6)-(18,2-11,7) Срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
1) -1,8+6=4,2 2)18,2-11,7=6,5 3)28,3+4,2=32,5 4)32,5-6,5=26
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