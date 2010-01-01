Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. Выделите смысловое части ??екста, сформулируйте подтему каждой. Прослидите как автор раскрывает тему текстура. УПРОЖНЕНИЕ 269

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Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. Выделите смысловое части ??екста, сформулируйте подтему каждой. Прослидите как автор раскрывает тему текстура. УПРОЖНЕНИЕ 269

Автор: Гость